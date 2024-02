US-Schauspieler Carl Weathers 76-jährig verstorben

Der für seine Rolle als Apollo Creed im oscargekrönten Boxer-Epos "Rocky" bekannte US-Schauspieler Carl Weathers ist nach US-Medienberichten im Alter von 76 Jahren gestorben. "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Carl Weathers bekanntzugeben", zitierte die Website "Deadline" am Freitag die Familie des Schauspielers. "Carl war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein außergewöhnliches Leben geführt hat."

Weathers spielte auch mit Arnold Schwarzenegger im Film "Predator" und war kürzlich in der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" zu sehen - für diese Rolle wurde er auch mit einem Emmy-Fernsehpreis ausgezeichnet. Insgesamt spielte der 1948 in New Orleans geborene Schauspieler in seiner Karriere in mehr als 75 Filmen und Fernsehserien mit.