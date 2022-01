US-Rocksänger Meat Loaf gestorben

Der legendäre "I'd Do Anything For Love"-Sänger verstarb im Alter von 74 Jahren.

Der Sänger und Schauspieler Meat Loaf, bürgerlich Marvin Lee Aday, ist am Donnerstagabend im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war vor allem für sein Album "Bat Out Of Hell" und die Rolle des Eddie in der "Rocky Horror Picture Show" bekannt.

Der Rockmusiker Meat Loaf ist tot. Das teilte der Agent des US-Musikers dem Branchenblatt "Deadline" unter Berufung auf die Familie des 74-Jährigen in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit; auch in einem Post auf der verifizierten Facebook-Seite des Musikers wurde über dessen Tod informiert.

"Hört niemals auf zu rocken!"

"Wir wissen, wie viel er so vielen von Ihnen bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, die uns durch diese Zeit der Trauer wegen des Verlustes eines so inspirierenden Künstlers und schönen Mannes trägt", teilt die Familie diese emotionalen Worte in einem Statement auf Social Media mit. "Aus seinem Herz in eure Seelen … hört niemals auf zu rocken!"

