US-Präsident Trump erwartet "sehr guten" Ausgang von Gipfel mit Kim

Vor dem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt.

“Ich denke, es wird sehr gut laufen”, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong. US-Außenminister Mike Pompeo stellte der Führung in Pjöngjang “beispiellose” Sicherheitsgarantien in Aussicht, wenn sie einer vollständigen atomaren Abrüstung zustimmt. In den Staatsmedien Nordkoreas war bereits von einer neuen “Ära” die Rede.