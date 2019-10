US-Medien: IS-Anführer al-Baghdadi offenbar getötet

Der Anführer der Jhihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist US-Medienberichten zufolge vermutlich bei einem US-Angriff in Syrien getötet worden. Trump twittert geheimnisvoll: "Etwas sehr Bedeutendes ist gerade passiert."

Soll sich selbst gesprengt haben

Something very big has just happened!

Hubschrauberangriff

Nach Angaben der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit Sitz in London wurden am frühen Sonntagmorgen neun Menschen in Idlib bei einem Hubschrauberangriff erschossen. Der Angriff erfolgte demnach auf ein Haus und ein Auto am Rand des Dorfs Barisha. In dem Dorf hätten sich Kämpfer aufgehalten, die mit dem IS in Verbindung standen.