US-Amerikaner Marsch folgt bei Salzburg auf Trainer Rose

Jesse Marsch wird ab Sommer bei Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg Nachfolger von Trainer Marco Rose.

Wie die “Bullen” am Montag bekanntgaben, unterzeichnet der 45-jährige US-Amerikaner einen Dreijahresvertrag. Aktuell ist der ehemalige Profi in der US-Liga MLS und Ex-Coach von u.a. New York Red Bulls als Assistenztrainer bei RB Leipzig tätig.