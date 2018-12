Ursprung von Weihnachtstraditionen: Warum Weihnachtsbaum aufstellen?

Sie umgeben uns. Sie sind überall zu finden. Doch wie bewusst sind sie uns noch? Und wer weiß überhaupt was dahinter steckt? Die Miniserie "Ursprung der Weihnachtstraditionen" klärt vor Heilig Abend einige Traditionen. Warum stellen wir beispielsweise einen Tannenbaum in unser Wohnzimmer? Dies erfahrt ihr im Video.

Kein christlicher Ursprung

Weihnachten ist das Fest, bei dem die Geburt Jesu Christi gefeiert wird. Über etliche Jahrhunderte haben sich immer mehr Traditionen rund um den Heiligen Abend und die Adventszeit angesammelt. So stellen wir uns jedes Jahr einen Christbaum in unser Heim. Dieser wird reichlich mit Kugeln, Lichtern und Süßigkeiten geschmückt. Doch der Weihnachtsbaum ist in seinem Ursprung alles andere als christlich. Die katholische Kirche hat sich sogar lange gegen diesen Brauchtum gewehrt. Warum das so ist, woher diese Tradition stammt und einige weitere interessante Fakten, um an Heilig Abend seine Verwandten verblüffen zu können, gibt es im Video.