Ursprung von Weihnachtstraditionen: Die heilige Krippe

Sie umgeben uns. Sie sind überall zu finden. Doch wie bewusst sind sie uns noch? Und wer weiß überhaupt was dahinter steckt? Die Miniserie "Ursprung der Weihnachtstraditionen" klärt vor Heilig Abend einige Traditionen. Warum stellen wir eine Krippe unter dem Christbaum auf? Die Antwort gibt es im Video.

Die Krippe ist eine Darstellung der Geburt Jesu Christi. Damit ist sie in unserer Serie die mit Abstand heiligste Tradition. Zudem ist sie auch die älteste und die Ursprünge gehen auf das 4. Jahrhundert zurück. Von da an hat die Krippe eine lange Entwicklung genommen. Denn zu Beginn handelte es sich bei den Krippen um bildliche Darstellungen. Der Gründer des Franziskanerordens hat auch das erste Krippenspiel aufgeführt, um seinen Gläubigen, die nicht lesen konnten, die Predigt zu verdeutlichen. Welcher Heiliger dies war, wo die älteste Krippe steht und in welcher Zeit die Krippen eine große Blütezeit erfahren haben, erfahrt ihr im Video.