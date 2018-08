Ursachenforschung nach Flugzeugabsturz in der Schweiz

Nach dem Flugzeugabsturz in den Schweizer Alpen mit 20 Toten, darunter auch ein Ehepaar mit einem Sohn aus Niederösterreich, wartet auf die Unglücksermittler eine schwierige Aufgabe. Anders als moderne Flugzeuge hatte die 79 Jahre alte Maschine vom Typ Junkers Ju-52 keine Blackbox an Bord. Neun Männer und acht Frauen wurden beim Absturz tödlich verletzt. Dazu kommen drei Besatzungsmitglieder.

Die beiden Piloten sowie die anderen 18 Menschen in der Maschine kamen bei dem Unglück am Samstag ums Leben. Die Oldtimer-Flüge mit der “Tante Ju”, wie die Maschine genannt wird, sind in der Schweiz beliebt. Mehr als 14 000 Passagiere hat die Fluggesellschaft Ju-Air in 35 Jahren bei Rundflügen über die Alpen geflogen.