Nach tödlichem Brand in Hittisau: Deshalb ist das Feuer ausgebrochen

Nach dem verheerenden Großbrand am Mittwoch in Hittisau, der das Leben einer Person forderte, ist nun die Ursache geklärt.

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Hittisau ist Mittwochfrüh ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. Sein 50-jähriger Bruder rettete sich rechtzeitig aus dem Erdgeschoß des Hauses in eine Garage, er blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, die der 50-Jährige alarmiert hatte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der 48-Jährige konnte nur noch tot aus dem ersten Stock des Gebäudes geborgen werden.