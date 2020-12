Urnengräber Innerbraz

Nachdem die Urnenbeisetzung kontinuierlich steigt und der Platz bei der bereits bestehenden Urnenwand bald erschöpft ist, entschloss sich die Gemeindevertretung für die Installierung von Urnengräbern. Diese Urnengräber wurden östlich der Friedhofskapelle errichtet.

Es entstanden Urnengräber, die in ihrem Aussehen einheitlich und schlicht gehalten wurden. Dabei wurde auch ein „Gemeinschaftsgrab“ errichtet, in dem Menschen, die keine Angehörige haben, ihre letzte Ruhestätte erhalten. Im Zuge dieser Erweiterung wurded auch das Priestergrab neugestaltet. „Hier wurde der Pfarrkirchenrat in die Planungen mit einbezogen. Die Priestergedenkstätte erhielt im unteren Bereich der neuen Urnengräber seinen Platz und wurde ebenfalls sehr schlicht gehalten“, so Bürgermeister Hans Peter Pfanner.