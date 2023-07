Urlauber stirbt bei Wanderunfall in Schruns

Ein 47-Jähriger verstarb am Montag nachdem er rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt war.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 12.25 Uhr, als der 47jährige Urlauber alleine in der Umgebung von Gauenstein spazieren ging. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte er von einer Felswand und fiel etwa 30 Meter in die Tiefe. Trotz der Fallhöhe schaffte es der Mann noch, sich in Richtung der nahegelegenen Bundesstraße zu begeben und um Hilfe zu rufen.