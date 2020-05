Urlaub in Spanien soll ab Juli möglich sein

Ausländer können nach Angaben von Spaniens Tourismusministerin Reyes Maroto wohl ab Juli wieder in dem Land Urlaub machen.

Keine Quarantäne für ausländische Urlauber ab 1. Juli

Spanien will die derzeit noch geltende Quarantäne-Vorschrift für ausländische Touristen mit 1. Juli abschaffen. Dies teilte die Regierung am Montag in Madrid mit. Wegen des Coronavirus gilt derzeit für alle nach Spanien Einreisenden - Ausländer und Spanier - die Vorschrift, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen.