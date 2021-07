Urlaub in einer Pandemie: Worauf muss man achten, Frau Hinteregger?

Die Pandemie hat vieles verändert - auch was die Urlaubsplanung angeht. Umso wichtiger ist es, dass bereits vor der Buchung auf vieles geachtet wird. Was das genau ist und worauf man keinesfalls verzichten sollte, erklärt Karin Hinteregger, Leiterin der Abteilung für Konsumentenschutz der AK Vorarlberg im VOL.AT-Interview.

Stetiges informieren ist das A und O

Bei Pauschalreisen klar im Vorteil

Wie die Abteilungsleiterin zu Stornoversicherungen steht, was man bei Individualreisen für Möglichkeiten hat, ob sich der Weg zum Reisebüro wirklich lohnt und was sich im vergangenen Jahr alles geändert hat, dass erläutert Dr. Karin Hinteregger im Video. Bei weiteren Fragen oder Problemen könne Sie sich jederzeit über das Kontaktformular an die Konsumtenschutzabteilung der AK Vorarlberg wenden.

Muss ich meinem Arbeitgeber Bescheid geben, wo es im Urlaub hingeht?

Christian Maier ist der Leiter der Abteilung Arbeitsrecht der AK Vorarlberg. Er weiß genau was in Zeiten von Corona erlaubt ist und was nicht. So können Arbeitnehmer guten Gewissens ihren Urlaub antreten. "Der Arbeitgeber kann nicht vorschreiben, wo ich, wie lange oder in welchem Land ich Urlaub machen. Urlaub ist eine Privatsache. Also Vorschriften in dieser Hinsicht gibt es nicht", weiß Arbeitsrechtsexperte Christian Maier.