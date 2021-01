Urlaub bald nur mehr mit Impfung?

Staatssekretär Magnus Brunner sagte in "Vorarlberg live", dass Urlaub zwar bald wieder möglich sei, allerdings nur mit Corona-Impfung.

"Man wird Flugzeuge nur mehr mit Test oder Impfung betreten dürfen", so Staatssekretär Magnus Brunner am Freitagabend in "Vorarlberg live". In mehreren Ländern, wie zum Beispiel Australien, könne man ohne Impfung gar nicht mehr einreisen. Diesem Beispiel werden voraussichtlich auch weitere Länder folgen. Gesetzlich stehe es jedem Land und auch jeder Fluggesellschaft frei dies von den Gästen zu verlangen.