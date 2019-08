Urach und Michl laufen in Rumänien um Edelmetall

Die beiden Läufer aus dem Bregenzerwald Sandra Urach und Wolfgang Michl sind für die 50 km Weltmeisterschaft in Rumänien nominiert

Die beiden Bregenzerwälder Sandra Urach (Jg. 1976) und Wolfgang Michl (Jg. 1982), beide vom Verein „Im Wald läuft’s“, wurden vom ÖLV speziell auf Grund ihrer bereits in diesem Jahr gezeigten Leistungen, für die vom IAU (International Association of Ultrarunners) am 01.09.2019 in Brasov (ROM) durchgeführte 50 km Weltmeisterschaft nominiert.

Die mehrfache Landesmeisterin und Österreichische Meisterin im Marathon Sandra Urach zeigte heuer beim von Red Bull veranstalteten „Wings for Life Run“ in München ihre Leistungsfähigkeit auch über die Marathondistanz hinaus und konnte beim weltweit zeitgleich durchgeführten Bewerb nach 49,19 absolvierten Kilometern international den 4. Gesamtrang bei den Frauen erlaufen. Sandra Urach freut sich auf die internationale Herausforderung in Rumänien und möchte dort gut vorbereitet an den Start gehen. Erst kürzlich konnte sie dafür mit dem Schweizer Richi Umberg einen anerkannten Laufsportprofi und ehemaligen Schweizer Meister in Marathon als Coach gewinnen. „Ich bin aktuell in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft und den einen Monat später stattfindenden 3-Länder-Marathon in Bregenz wo ich vor Heimpublikum, in meinem Samina-Bett gut ausgeschlafen, gerne meinen Titel verteidigen möchte. Beide Läufe möchte ich grundsätzlich genießen und hoffe mein Potential abrufen zu können, dann wird man sehen, „wie’s läuft“.