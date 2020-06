Covid-19: Nur noch vier aktiv Erkrankte in Vorarlberg

Weiterhin positiv entwickeln sich in Vorarlberg die Corona-Zahlen. Derzeit sind nur noch vier Personen mit dem Virus infiziert.

911 Personen wurden in Vorarlberg bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist in Vorarlberg erstmals seit dem 10. Juni ein Neuinfizierter dazu gekommen. Es handelt sich um eine Person aus Rankweil.

888 Personen gelten mit Stand Donnerstagnachmittag in Vorarlberg als genesen, sechs mehr als noch am Mittwoch. Unverändert bleibt die Zahl der Todesopfer (19).

Somit gibt es aktuell in Vorarlberg nur noch vier infizierte Personen. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 9. März.

Keine aktiv Erkankten gibt es aktuell in den Bezirken Bludenz und Bregenz. Auch der Bezirk Feldkirch zählt nur noch einen Infizierten. Drei Fälle gibt es aktuell noch im Bezirk Dornbirn.

93 der 96 Vorarlberger Gemeinden gelten derzeit als "coronafrei". Das heißt, in nur drei Gemeinden gibt es noch aktiv Erkrankte Personen. Zwei Infizierte gibt es aktuell in Dornbirn. In Lustenau und Rankweil gibt es jeweils noch einen aktiv Erkrankten.