Unwetter in Vorarlberg - Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen

Kräftige Gewitter und heftige Windböen ziehen über das Land. Für den Bodensee ist eine Starkwindwarnung ausgegeben.

Aktuelle Wetterlage

An der Südflanke eines Tiefs mit Zentrum über dem Nordmeer wird mit westlicher bis südwestlicher Anströmung eine Kaltfront Richtung Vorarlberg gesteuert, im Vorfeld wird die Luftmasse zunehmend labil.

Am Abend ziehen weitere Gewitter mit Starkregen über Vorarlberg und nach einer kurzen Beruhigung folgt in der zweiten Nachthälfte die Kaltfront mit schauerartigem, teils kräftigem Regen.

Beurteilung möglicher Gefährdungen

Der Warndienst des Landes Vorarlberg beruhigt in einem Punkt: "Keine Gefahr von Hochwasser mit Überflutungen an den Bächen und Flüssen in Vorarlberg."