Unwetter: Dutzende Einsätze in Vorarlberg

Gewitter über Vorarlberg führten am Freitagabend zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren, vor allem im Oberland und im Bregenzerwald.

Im Oberland wurden aufgrund des starken Windes zahlreiche Bäume ausgerissen, teilweise wurden Straßen verlegt. So war etwa die L82 Brandnertalstraße zwischen Bürs und Bürserberg für den Verkehr gesperrt.

In Bludenz wurde ein parkendes Auto von einem Baum getroffen.

In Götzis hat ein Blitz in eine Steckdose in einem Kinderzimmer eingeschlagen, verletzt wurde niemand.