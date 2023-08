Unwetter fegt über Vorarlberg - zahlreiche Einsätze

Feuerwehren mussten innerhalb kürzester Zeit dutzende Male ausrücken.

Ein heftiges Unwetter zog am Donnerstagabend über Vorarlberg. Der Raum Bregenz und die umliegende Umgebung waren besonders betroffen. Straßen wurden von zahlreichen umgestürzten Bäumen blockiert, und der starke Wind fegte Bauzäune um. In Hard krachte ein Baum auf ein Auto, ein anderer knallte auf die Boccia-Halle. In Hörbranz wurde außerdem ein Gebäudedach beschädigt.