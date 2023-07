Unvorstellbar – Rekord-Hagel groß wie Bowling-Kugeln trifft Italien

Ein verheerendes Unwetter mit Tornados, Sturmwinde und riesigen Hagelkörnern sorgt für Entsetzen im Norden Italiens.

In Friaul-Julisch Venetien wurde ein Eisbrocken entdeckt, der fast die Größe einer Bowling-Kugel erreichte. Die Dimensionen dieser Hagelbomben sind wahrlich gigantisch und lassen auf eine verheerende Zerstörungskraft schließen.

self all Open preferences.

Heftige Unwetter sorgen für schwere Schäden

Tornados, Sturmwinde und gewaltige Hagelkörner haben den Norden Italiens in den vergangenen Tagen hart getroffen. Schon am 19. Juli wurden Eisbrocken "so groß wie Mangos" gemeldet, die in der Gegend nördlich von Venedig niedergegangen sind. Die Körner erreichten Durchmesser von mehr als 10 Zentimetern und richteten erhebliche Schäden an.

self all Open preferences.

Ein bisher nie dagewesenes Unwetter

Doch auch fast eine Woche später halten die Unwetter an und sie werden immer verheerender. In der Region Friaul-Julisch Venetien traf es die Gemeinde Azzano Decimo besonders hart. Dort fiel ein Hagelbrocken, der mit einer Länge von 20,16 Zentimetern und einer Breite von 14,06 Zentimetern fast so groß wie eine Bowling-Kugel war. Das Foto der Finderin Marilena Tonin zeigt die beeindruckenden Ausmaße des Geschosses, das fast die Größe einer handelsüblichen Sprühflasche erreicht.

self all Open preferences.

Der größte Hagel Europas?

Der Verein "Tornado in Italia" meldet via Facebook, dass dies der größte dokumentierte Hagel in der Geschichte Italiens und möglicherweise sogar Europas sein könnte. Offiziell bestätigt ist dieser Rekord noch nicht, da die Messung bisher nur anhand von Fotos erfolgte. Doch andere User schätzen die Größe auf mindestens 19 Zentimeter, was in jedem Fall einen neuen Rekord bedeuten würde.

self all Open preferences.

Laut dem lokalen Nachrichtenportal "Pordenone Today" und "Tornado in Italia" soll das Gewicht des Hagelbrockens bei "auf jeden Fall" mehr als einem Kilo gelegen haben.









© Reuters

Lebensgefährliche Dimensionen

Meteorologe Daniel Schrott vom ORF äußerte sich fassungslos angesichts der Bilder. Er bestätigte, dass es sich um den größten je dokumentierten Hagel in ganz Europa handelt. Mit Abmessungen dieser Größenordnung muss das Hagelkorn mit einer Geschwindigkeit von über 150 km/h gefallen sein. Bereits Hagelkörner mit einem Durchmesser von 10 bis 12 cm erreichen Geschwindigkeiten von etwa 150 km/h und können eine Masse von teils mehr als 400 Gramm aufweisen. Es ist kaum auszudenken, welches Ausmaß an Zerstörung ein derartiges Mega-Geschoss bei einem Treffer auf einen Menschen verursacht hätte.

self all Open preferences.

Die Bewohner des betroffenen Gebiets sind geschockt von der Gewalt der Naturgewalten und müssen mit den schweren Schäden zurechtkommen, die das Unwetter hinterlassen hat. Die meteorologischen Aufzeichnungen werden auf den Prüfstand gestellt, um die Dimensionen dieses beispiellosen Hagelsturms genau zu erfassen und zu dokumentieren.

self all Open preferences.