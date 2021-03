Unverpackt-Laden und Café Badhus: Vier Gründerinnen trotzen Covid-19

In Lingenau eröffnet mitten in Coronazeiten das "Badhus". Die Gründerinnen haben sich durch Covid-19 nicht aufhalten lassen und haben ihre Idee von einem Café und einem Unverpackt-Laden umgesetzt. Vor dem ersten Weltkrieg gab es im Ortskern von Lingenau "Tonele's Badhus".

Das Badhus am Dorfplatz in Lingenau. VOL.AT/Mayer

Alles, was bisher vermisst wurde

Die Grundidee kam den Gründerinnen bereits vor über einem Jahr. Sie hätten überlegt, was sie im bisher im Vorderen Bregenzerwald alles vermissen, erklärt Manuela gegenüber VOL.AT. Die Antwort darauf: Ein gemütliches Café, einen Bioladen, ein Geschäft mit Kosmetik und Pflegeprodukten, für die kein Tier leiden muss. All diese Dinge vereinen sie mit dem "Badhus" - einem Café und Unverpackt-Laden am Dorfplatz von Lingenau. Mitten in der Coronazeit setzten sie den Plan dann in die Tat um.