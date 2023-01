Unvergessliche Hochzeit mit feinsten Kreationen

Ihr wollt euch mit euren Gästen am schönsten Tag des Lebens auf eine kulinarische Reise begeben? Dann seid ihr bei Daniel Kohler genau an der richtigen Adresse: Er bietet euch feinste Kreationen zum Apéro oder ein exklusives Hochzeitsessen als Flying Buffet.

Hochzeitsmahl mal anders

Farbenfroh und abwechslungsreich, hergestellt aus regionalen, saisonalen und sorgfältig ausgewählten Produkten, serviert auf Tastelöffel, Tartelettes, Schalen oder Tassen in wahlweise vier bis 12 Gängen, wo auch immer sich die Gäste gerade befinden – das ist das Flying Buffet. Das Besondere am Flying Gourmet ist, dass es kein steifes Mahl an einer festlich gedeckten Tafel ist, sondern in Bewegung ist. Außerdem fördert es eine angeregte Kommunikation in zwangloser Atmosphäre. Und doch überzeugen die gereichten Köstlichkeiten auf voller Linie, denn es sind nicht nur wahre Kunstwerke fürs Auge, sondern auch Gaumenfreuden, die für Geschmacksexplosionen sorgen.