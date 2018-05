Unverbesserlicher Jugendlicher verursachte schweren Unfall

Vier Monate bedingte Haft und 1000 Euro Strafe für 16-jährigen Hörbranzer.

Im Februar dieses Jahres will ein 14-jähriges Mädchen in Lochau vor der Kirche auf dem Schutzweg die Straße überqueren. Es ist kurz nach 20 Uhr und es gibt Schneeregen. Da braust mit rund 50 bis 60 km/h der 16-jährige Hörbranzer mit seinem Pkw an. Er übersieht das Mädchen. Es prallt auf die Windschutzscheibe und wird rund 15 Meter weggeschleudert, bleibt mit schweren Kopfverletzungen liegen.