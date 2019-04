Unverbesserlicher Alkolenker verurteilt

Im Jänner 2019 wurde der Mann in Memmingen zu 4800 Euro Geldstrafe verurteilt. Er hatte betrunken einen Unfall verursacht. Nun wurde er in Feldkirch zu einer Zusatzstrafe verurteilt.

Im Sommer hatte er mit einem Kumpel in Bludenz einen zweiten Unfall verursacht. Dafür kamen nun nochmals 4.500 Euro Strafe, plus 200 Euro Verfahrenskosten plus 100 Euro Teilschmerzengeld dazu.