Unterwegs zu HÖTTGES – das „Suita“ von VITRA

HÖTTGES erwartet in seinem Showroom in Dornbirn das von Antonio Citterio für VITRA entworfene Sofa „Suita“. Die Suita-Kollektion umfasst zahlreiche Einzelmöbel, die auf vielfältige Art und Weise kombiniert werden können.

Das perfekte Sofa Mit dem „Suita“-Sofa hat der italienische Architekt und Designer Antonio Citterio ein zeitloses Polstermöbel geschaffen. Die industriell-technische Ästhetik unterstreicht den eleganten Eindruck und ist zudem überraschend komfortabel. Die erstklassige Polsterung sorgt für höchsten Sitzkomfort, wovon Sie sich ab September im Showroom von HÖTTGES selbst überzeugen können. Durch seine zurückhaltende Erscheinung und klare Linienführung ist das „Suita“ von VITRA das perfekte Sofa, egal in welcher Größenordnung und Umgebung Sie leben. Rückwärtig anzubringende Tablare bieten eine praktische Ablagefläche.

Wandelbar und individuell

Die Suita-Familie von Vitra hat viele Mitglieder, etwa das „Suita“-2-Sitzer-Sofa, den „Suita“-Club Sessel oder das „Suita“-Daybed. Die einzelnen Komponenten können als alleinstehende Elemente verwendet oder miteinander kombiniert werden und passen sich so mannigfaltigen Wohnsituationen an, wie groß auch immer ihr Zuhause ist. Die Einrichtungsprofis von HÖTTGES helfen Ihnen gerne dabei, die unzähligen Variationsmöglichkeiten in Ihren individuellen Wohn(t)raum einzufügen.