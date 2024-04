Unterstützung für Vorarlberger KMU bei Umwelt- und Sozialcheck

Die Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH (WISTO) bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus Vorarlberg einen kostenlosen "ESG-Nachhaltigkeitscheck" an.

Hintergrund sind EU-Rechtsvorgaben, die ab 2024 je nach Unternehmensgröße einen Nachhaltigkeitsbericht fordern. Zudem kann Wirtschaftsförderung des Landes künftig auch für Beratungen zu diesem Thema in Anspruch genommen werden, informierte Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) am Dienstag im Pressefoyer.

Nachhaltiges Wirtschaften zunehmend wichtig

Zwar sind nur große Unternehmen verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht abzuliefern. Damit sie dies aber korrekt tun können, brauchen sie auch entsprechende Informationen ihrer Zulieferer. Das führe dazu, dass auch KMU in die Lage kommen können, diese Inhalte bereitstellen zu müssen, so Schöbi-Fink und Landesrat Marco Tittler (ÖVP). Auch in anderer Hinsicht sei es zunehmend wichtig, nachhaltiges Wirtschaften belegen zu können, etwa als Wettbewerbsvorteil oder für Finanzierungen.