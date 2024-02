Unterstützung für finanziell benachteiligte Menschen: Zweite Sparkasse eröffnet Filiale in Vorarlberg

In Dornbirn wird am Donnerstag, den 23. Februar 2023, eine neue Filiale der Zweite Sparkasse eröffnet. Diese Eröffnung findet im Rahmen des Aktionstags "Finanzielle Gesundheit" statt und markiert einen bedeutenden Schritt in der Unterstützung von Menschen in Vorarlberg, die finanzielle Hürden zu überwinden haben.

Die Zweite Sparkasse, ein Projekt der ERSTE Stiftung, zielt darauf ab, Menschen ohne Zugang zu herkömmlichen Bankdienstleistungen wieder eine Perspektive im finanziellen Sektor zu bieten.

Zielgruppe und Mission

Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 verfolgt die Zweite Sparkasse eine klare Mission: Personen, die aus dem regulären Finanzsystem gefallen sind, den Weg zurück zu einer funktionierenden Bankverbindung und damit zu finanzieller Stabilität zu ebnen. Mit über 23.000 unterstützten Menschen in Österreich hat die Bank bereits einen signifikanten Beitrag zur Überwindung finanzieller Schwierigkeiten geleistet.

Unterscheidungsmerkmale

Die Zweite Sparkasse hebt sich durch mehrere Besonderheiten von traditionellen Banken ab. Ihre Dienstleistungen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet, die entweder aktive oder pensionierte Angestellte von Sparkassen sind. Diese Struktur ermöglicht es der Bank, auf Gewinnorientierung zu verzichten und sich vollständig auf die Unterstützung ihrer Kund:innen zu konzentrieren. Zudem werden potenzielle Kund:innen ausschließlich über NGOs an die Bank vermittelt, was sicherstellt, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird.

Dienstleistungsangebot

Das Angebot der Zweite Sparkasse umfasst unter anderem ein Girokonto ohne Überziehungsrahmen, jedoch mit einer Bankomatkarte und Zugang zum Online-Banking. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Schutz vor Glücksspielsucht, indem Zahlungen in Glücksspieleinrichtungen oder bei Online-Wetten unterbunden werden. Zusätzlich bietet die Bank eine kostenlose Unfallversicherung, Rechtsberatung und die Möglichkeit, weitere Sparprodukte abzuschließen.

Hintergrund der Filialeröffnung in Dornbirn

Die Entscheidung, eine Filiale in Vorarlberg zu eröffnen, gründet auf dem Engagement der Erste Bank und Sparkassen für die finanzielle Gesundheit ihrer Kund:innen. Angesichts der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der österreichischen Bevölkerung finanziell benachteiligt ist, sehen die Vorarlberger Sparkassen einen dringenden Handlungsbedarf. Die Filiale in Dornbirn soll diesen Menschen nicht nur den Zugang zu Bankdienstleistungen ermöglichen, sondern auch einen Beitrag zur allgemeinen finanziellen Aufklärung und Gesundheit leisten.

Engagement für finanzielle Bildung

Die Eröffnung der Filiale ist eingebettet in ein breiteres Engagement der Erste Bank und Sparkassen für finanzielle Bildung und Gesundheit. Dazu gehören Initiativen wie der Erste Financial Life Park und der FLiP2Go Bus, die Finanzbildung auf innovative Weise vermitteln. Diese und weitere Angebote, wie der Finanzführerschein und das volkswirtschaftliche Planspiel Ecomania, tragen dazu bei, das Bewusstsein für finanzielle Themen in der Bevölkerung zu schärfen.

Mit der Eröffnung der Zweite Sparkasse in Dornbirn setzen die Verantwortlichen ein starkes Zeichen für die Unterstützung von Menschen in finanziell prekären Situationen. Die Filiale in der Bahnhofstraße 4 wird zu einem zentralen Anlaufpunkt für jene, die aus dem regulären Finanzsystem ausgeschlossen sind, und bietet ihnen neue Möglichkeiten für eine bessere finanzielle Zukunft.

Wer kann nicht Kund:in in der Zweite Sparkasse werden?

Menschen, die finanziell nicht in Schieflage geraten sind

Menschen mit funktionierender Bankverbindung bei einer anderen Sparkasse/Bank

Menschen, die die nicht durch eine NGO vermittelt werden

nicht-geschäftsfähige Menschen

Menschen ohne Eigenmotivation, die eigene finanzielle Lage zu verändern

Welche Programmpunkte gibt es beim Aktionstag für Finanzielle Gesundheit am 23. Februar?

Festakt mit feierlicher Eröffnung der Zweite Sparkasse, 10:00 h, Dornbirner Sparkasse Bank AG, Großer Sparkassensaal, 6850 Dornbirn, Sparkassenplatz 1

Für Schulklassen: Workshop Finanzführerschein & FLiP2Go Bus, 08:00 – ca. 13:00 h: 6850 Dornbirn, WirkRaum Caritas (Workshop), 6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 9, und Parkplatz gegenüber bei Bahnhofstraße 6 (FLiP2Go)

Für Sozialarbeiter:innen, die die Zweite Sparkasse kennenlernen wollen, 13:00 – 14:30 h: Workshop für Expert:innen: WirkRaumCaritas, 6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 9

Workshop für die ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, 15:00 – 16:30 h: WirkRaum Caritas, 6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 9

Für Sozialarbeiter:innen aus betreuten Wohneinrichtungen: Spezial-Workshop „I €an – Finanzbildung für Jugendliche“, 14:00 – 15:00 h, Dornbirner Sparkasse Bank AG, Großer Sparkassensaal, 6850 Dornbirn, Sparkassenplatz 1

Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten besteht die Möglichkeit zum kostenlosen Besuch der aktuellen Ausstellung im Dornbirner Stadtmuseum „Glück gehabt? 70 Jahre Kaplan Bonetti Dornbirn“.