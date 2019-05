Unterstützung für Familien in Not

Frauenbewegung Hittisau machte sich stark für Bregenzerwälder Familien in Krisensituationen.

Hittisau. Kürzlich fand im Ritter-von-Bergmann-Saal in Hittisau der alljährliche Suppentag statt. Die röm. kath. Frauenbewegung hatte verschiedenste Suppen gezaubert und nach der Palmsonntagsmesse an die Hittisauer Bevölkerung ausgegeben. Motivation war, Familien in Krisensituationen zu helfen.

Die stolze Summe in Höhe von 1.300 Euro kam bei dieser Aktion zusammen. Diese Spende übergab die röm. kath. Frauenbewegung dem Sozialsprengel Vorderwald für die Sektion Familienhilfe. Das Geld kommt dadurch Bregenzerwälder Familien in Not zu gute. Familienhelferinnen sind da, wenn die Not innerhalb einer Familie am größten ist. Die Mama ist der Motor jeder Familie, wenn sie ausfällt, wird es schwierig den täglichen Rhythmus (Schule, Aufgaben, ect.) beizubehalten. Für die großzügige Spende möchte sich die röm. kath. Frauenbewegung ganz herzlich bei der Hittisauer Bevölkerung bedanken. ME