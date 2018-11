Unternehmertreff bei Silvretta Montafon

Der Wirtschaftsbund setzt seine Veranstaltungsreihe des regelmäßigen Unternehmertreffs fort.

Größter touristischer Arbeitgeber

“Es ist an der Zeit, das gesamte touristische Wissen in einem Haus – der Alpin Sport Zentrale – zusammenzutragen. In Schruns entsteht damit ein touristisches Zentrum, das in den Alpen in dieser Form einmalig ist. Wir bündeln hier 44 verschiedene Berufsbilder, um für den Gast ein unvergessliches Abenteuer und ein eindrückliches Genusserlebnis zu inszenieren”, sagt Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon.