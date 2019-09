Unternehmerplattform will Innovationen vorantreiben

"Plattform V“ für neue Geschäftsmodelle und offenere Innovationskultur als Verein mit neu gewähltem Vorstand offiziell gestartet

Es war zunächst ein Pflänzchen, das vor über einem Jahr bei einem Treffen von mehreren Vorarlberger Unternehmen geboren wurde. Es habe sich jedoch im Lauf der Zeit herausgestellt, dass das Bedürfnis bei den Unternehmen an einer Öffnung der Innovationskultur und am gemeinsamen Arbeiten an neuen digitalen Geschäftsmodellen groß ist. Das war die Motivation die Kooperations- und Umsetzungsplattform „Plattform V“ zu gründen.

Kräfte bündeln

Der neu gewählte Obmann Hubert Rhomberg sieht in der Kooperations- und Umsetzungsplattform eine große Chance in Vorarlberg und darüber hinaus die Kräfte zu bündeln und gesellschaftliche und unternehmensübergreifende Innovationen voranzutreiben: „Die Gesellschaft und die Geschäftswelt haben sich durch die Digitalisierung in den letzten Jahren stark verändert und werden dies in Zukunft noch viel fundamentaler tun. Die Innovationszyklen haben rasant zugenommen. Daher sind unternehmensübergreifende Initiativen wie die Plattform V der richtige Weg.“