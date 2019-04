Unternehmergala im Zeichen der Wertschätzung

Witus Gemeinden luden zur Unternehmergala

Mit Buchstaben, welche zum Wort „Danke“ zusammengeführt wurden, erläuterten die Bürgermeister den wichtigen Stellenwert der Unternehmer in den Gemeinden. So stand der Buchstabe D für Dorf.“ Ein Dorf muss leben“, so Bürgermeister Tobias Bischofberger, er ernannte die Unternehmer dank ihrer Mitverantwortung im Dorfgeschehen zur Lebensader der Gemeinden. Bürgermeisterin Bianca Moossbrugger Petter zeigte zum Buchstaben A Arbeitsplätze auf. Ein Publikum voller zuständiger Arbeitsgeber und eine Politik die ihren, durch Kinderbetreuungsstätten und duale Ausbildungsstätten Beitrag dazu leiste, gehöre zusammen. Über die Nachhaltigkeit, zum Buchststaben N sprach Bürgermeister Gerhard Steurer, alle Unternehmen verbinden nachhaltige Strategien, nachhaltige Ausbildungen, nachhaltiges Handwerk und unterstützen sich durch bestehende Strukturen wechselseitig. K wie Kultur war das Thema von Bürgermeister Robert Meusburger. „Manch ein Kulturgut läuft Gefahr verloren zu gehen“, warnt Meusburger, er sieht jeden Betrieb, jeden Handwerker als Erhalter der Kultur, bzw. als Kulturschaffenden. „Und der Kreis schließt sich mit dem E für Engagement“, resümiertet Bürgermeister Josef Bischofberger. Unternehmerisches und freiwilliges Engagement treffen aufeinander und sorgen für ein wichtigen Eckpfeiler in einem funktionierenden Dorfleben. Mit einem großen Danke setzten die Bürgermeister der fünf witus Gemeinden so ein Zeichen der Wertschätzung.