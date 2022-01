Unternehmer-Initiative gegen Impfpflicht: Das sagt IV-Präsident Ohneberg

IV-Präsident Martin Ohneberg hat eine klare Meinung, wenn es um die Impfpflicht in Österreich geht und sagt auch, was er von der Unternehmer-Initiative gegen die Corona-Maßnahmen hält.

"Aber die Fakten sind die Fakten", hält Ohneberg fest. Er kenne die Hintergründe und Beer's Motivation dahinter nicht. Beer habe ihn vor Start der Initiative kontaktiert und gefragt, ob er (Ohneberg, Anm.) ihn mit seiner eigenen Firma Henn bzw. als Präsident der Industriellenvereinigung unterstützen würde. "Ich habe aber Nein gesagt, weil das, was er macht, genauso spaltet. Ich bin zu 100 Prozent für das Gemeinsame."

Video: Ohneberg zum Thema Impfpflicht

Mit den Menschen reden

IV-Präsident Martin Ohneberg zeigte aber auch Verständnis. Es sei ihm natürlich klar, dass es die unterschiedlichsten Gründe gebe, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollen. Entweder gebe es medizinische Gründe oder eben auch, weil Menschen Ängste oder negative Erfahrungen gemacht haben. Mit denen müsse man dann eben auch das Gespräch suchen, ist Ohneberg überzeugt. Auch er habe so Fälle in seinem Unternehmen "und wenn sie sich am Ende des Tages nicht impfen lassen wollen, dann muss man das auch akzeptieren". (VOL.AT)