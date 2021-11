Unternehmen gegen 2G-Regel: Das sagen Wallner und Rauch

Der wichtigste Beitrag zur Pandemiebekämpfung sei derzeit, Mitarbeiter zur Covid-19-Impfung hinzuführen, so LH Wallner.

Die Freude über den "Aufstand der Unternehmer" sei "logischerweise mäßig, weil's uns nicht wahnsinnig bei der Pandemiebekämpfung hilft", so Landeshauptmann Markus Wallner. Es sei verständlich, dass Firmen Angst um ihre ungeimpften Fachkräfte hätten. Dass schlechte Stimmung bei jenen im Betrieb herrscht, die nicht geimpft sind, das könne derzeit wohl jeder auch im Alltag erleben, so Wallner: "Die Spannung ist groß in der Gesellschaft." Was statt Protest bei der Pandemiebekämpfung helfen würde, wäre aber, möglichst viele Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen. Da passiere derzeit auch viel in Unternehmen, so Wallner: "Vielleicht nicht in ganzseitigen Inseraten, aber es wird derzeit viel unternommen, um Mitarbeiter zur Impfung hinzuführen. Das ist im Moment der wichtigste Beitrag."