Unternehmen erwirbt Grundstück um 22 Millionen Euro

Das Vorarlberger Unternehmen hat ein Grundstück in Klaus erworben und investiert damit weiter in die Zukunft seines Standorts in Vorarlberg.

Das Vorarlberger Unternehmen sichert sich ein Grundstück, das unmittelbar an das bestehende Firmengelände in Klaus anschließt. Konkret handelt es sich um eine Fläche von 21.000 m2 der Firma HEAD Sport GmbH, die sich aus Klaus zurückziehen wird. Zu dem Grundstück gehören eine 9.200 m2 große Lagerhalle sowie ein 2.800 m2 großes Hochregallager.

Stefan Kutzer vom Facility Management. ©OMICRON electronics