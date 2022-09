Unterländer als Staatsfeind vor Schwurgericht

Beschuldigter war wesentlich an Organisationen beteiligt, die der Verfassungsschutz gar nicht gerne sieht.

Dass der Mann, der von Staat, Justiz und anderen verfasssungsrechtlichen Dingen nicht viel hält, nicht freiwillig zum Prozess kommt, war fast klar. Mit Verspätung wird er von der Polizei gebracht. Reden mag er nicht viel, nicht einmal mit seinem Verteidiger. Die Anklagebehörde legt ihm zur Last, dass er 2016 und 2017 in zwei Organisationen tätig war, deren Inhalt es war, alles am Staat Österreich zu hinterfragen, zu kritisieren und zu boykottieren. Der Staatenbund, Reichsbürger, alles ähnliche Genossen. Der Mann war beim Staatenbund, dann war er in Vorarlberg Mitbegründer von zwei anderen Organisationen.