Unterhaus-Live! Die Spiele in der Vorarlbergliga und Landesliga

Bereits am Freitagabend kommt es in der Vorarlberg- und Landesliga zu echten Schlagerspielen.

Die Liveticker der Freitag-Spiele in der Vorarlbergliga und Landesliga

Tabellenführer Lochau trifft auf Altach Juniors

Das mit dem Maximum von zwölf Punkten in Führung liegende Lochau trifft auf die Altach Juniors. „Abheben ist bei uns nach erst vier Spielen und vier Siegen nicht angesagt. Wir haben uns die Erfolge stets hart erarbeiten müssen. Die Tabellenführung ist eine schöne Momentaufnahme. Wir wollen unsere Leistungen Spiel für Spiel bestätigen. Altach Juniors sind in dieser Partie sicher in der Favoritenrolle. Durch die Kaderspieler aus der Profiabteilung haben sie enorme Qualität“, sagt SV Lochau Trainer Rifat Sen (30). Der zuletzt fehlende Ygor Carvalho wird für die Leiblachtaler diesmal von Beginn an stürmen. Acht von bisher elf Treffern von Lochau erzielte Torgarantie Stefan Maccani (32). Allerdings spielt der Spezialist bei ruhenden Bällen nicht im Angriff sondern in der neuen Rolle des „Zehner“. „Mein Hauptaugenmerk ist zur Zeit nicht das Toreschießen, aber 25 (!) Tore in der gesamten Saison sind für mich sicher möglich. Ich will aber mit idealen Vorlagen glänzen“, so Maccani.