Unterhaus: Alle Spiele von der Vorarlbergliga bis zur 4. Landesklasse

Im Vorarlberger Amateurfußball finden am Samstag in allen Spielklassen des Landes viele interessante Duelle statt.

Die Live-Konferenz der Samstag Spiele im kompletten Unterhaus

Mit Tabellenführer Lochau, dem Vierten Göfis und Sechsten Hard sind noch drei Klubs in der Vorarlbergliga ohne Niederlage. Am kommenden Spieltag hat das mit dem Maximum von fünfzehn Punkten in Führung liegende Lochau im Heimspiel gegen den Vierzehnten Ludesch die leichteste Aufgabe. Die Leiblachtaler mit Trainer Rifat Sen (30) peilen den sechsten Erfolg in Serie an: Das Spitzenspiel steigt am Sportplatz Hofen im Oberland. Göfis mit drei Siegen und zwei Remis, noch mit einer blütenweißen Weste, trifft auf den Zweiten Bizau. Beide Klubs setzen auf ihre starke Offensive: Die Oberländer haben Marko Zdravkovic, Ramon Tschann und den Brasilianer Andre Luis de Oliveira in ihren Reihen, die Hinterwälder können auf den Scharfschützen Pius Simma und Murat Bekar zurückgreifen. Das noch unbesiegte Hard empfängt das zweite Team von Altach. Einziges Derby ist das Aufeinandertreffen von Alberschwende und Andelsbuch.