Unterhaltung zum Ende der Weihnachtszeit

Heuer organisierte die Ortsfeuerwehr die alljährliche und beliebte Christbaumfeier.

Seit dem Jahre 1945 findet in der Hofsteiggemeinde Bildstein am Vorabend des Dreikönigtages die Christbaumfeier statt. Ins Leben gerufen wurde diese anno dazumal durch den Musikverein. Mittlerweile zeichnen sich abwechselnd der Musikverein, der Schiverein und die Feuerwehr für die traditionelle Feier im Basilikasaal verantwortlich. Das Organisationsteam der Feuerwehr rund um Kommandant Markus Nenning und Moderator Stefan Winder hatten sich für dieses Jahr einige originelle Programmpunkte zur Unterhaltung der Gäste, die den Saal bis auf den letzten Platz füllten, einfallen lassen.

Nach dem Konzert des Musikvereins hieß es in mehreren heiteren Spielrunden „Schlag den Kommandanten“, ehe Peter Flatz, Mathias Gmeiner und Josef Eberle ihr Schauspieltalent bei einem humorvollen Einakter bewiesen. Ebenfalls seit jeher ein Fixpunkt der Christbaumfeier ist die große Tombola, bei der die Lose innert kürzester Zeit reißenden Absatz fanden. Wieder aufleben ließen die Feuerwehrler die beinahe in Vergessenheit geratene Versteigerung des Christbaumes. Der Gesamterlös der Veranstaltung fließt bereits jetzt in die Festkasse des großen Bezirksfeuerwehrfestes, das in eineinhalb Jahren vom 18. bis 20. Juli 2025 anlässlich des 120-jährigen Jubiläums stattfinden wird.