Unterhaltsames Einkaufsvergnügen am Abend

Egger Kaufleute luden zum am achten Nightshopping.

Egg. Spezialangebote, eine Vielzahl an kulinarischen Besonderheiten und viel Musik machten das Nightshopping in Egg auch in diesem Jahr wieder zu einem unterhaltsamen Abend in der Bregenzerwälder Gemeinde. Elf Geschäfte der Kaufmannschaft Egg nahmen an der Aktion zu später Stunde teil und öffneten die Türen zusätzlich von 18 bis 22 Uhr für ihre Kunden. Bereits kurz nach 18 Uhr herrschte in einigen Geschäften großer Andrang, um die Spezialangebote und Rabattaktionen der verschiedenen Anbieter zu nutzen.