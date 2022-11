"Unter Uns"-Star im Playboy: "Wollte Grenze überschreiten"

Seit über zwölf Jahren ist Valea Scalabrino Schauspielerin bei "Unter Uns". Zur 7000. Folge der Serie legt sie in der neuen Playboy-Ausgabe einen hollywoodreifen Auftritt hin.

all

all

self

self

Die Entscheidung dazu habe sie aus persönlichen Mut- und Neugier-Gründen getroffen, wie sie dem Playboy erzählt: "Ich wollte es einfach für mich machen, um mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich wollte die Erfahrung mal mitnehmen, eine Grenze überschreiten und gucken, was passiert. Ich habe wirklich Gefallen an sexy Fotos gefunden. Sich ein bisschen aufreizender zu geben, finde ich nach so einem Shooting gar nicht mehr schlimm."