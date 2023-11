Unter Ultras - Eine Reise zu den extremsten Fans der Welt

Unser Buchtipp der Woche

Für die einen sind Ultras eine Fan-Bewegung, für die anderen gleichzusetzen mit rechtsradikalen Hooligans. Was stimmt wirklich? Wo kommt die extreme Fankultur her und wie wurde sie zu einem weltweiten Phänomen, das nicht nur die Fußballclubs, sondern oft auch Politik und Gesellschaft beeinflusst?

James Montague ist tief in die weltweite Ultra-Szene eingetaucht. Eindrücklich und packend zeigt er in diesem Sachbuch die dunklen Seiten der Bewegung ebenso wie ihre positiven Impulse. Der Journalist und Autor berichtet von mafiösen Strukturen und rechten Ideologien, aber auch vom Kampf gegen Rassismus und Kommerzialisierung im Fußball.

Packender Erlebnisbericht über Ultra-Bewegungen rund um den Globus: extreme Fußballfans u. a. in Brasilien, Italien, Griechenland, USA und Indonesien Extra-Kapitel zu Ultras in Deutschland: Dortmund, Bremen, Freiburg, Chemnitz, Leipzig und Dynamo Dresden - was macht die deutsche Szene so besonders? Spannender Insider-Blick hinter die Kulissen: Warum Ultras mehr sind als Fußball-Fans Fakten und Hintergrundwissen: Wie entstand die Ultra-Bewegung? Welchen Einfluss nimmt sie auf Politik und Gesellschaft?