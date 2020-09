Unter Haustrümmern: Mann nimmt Abschiedsvideo auf

In der vergangenen Woche stürzte in Indien in der Nähe von Mumbai ein dreistöckiges Gebäude ein. Ein 42-Jähriger, der von den Trümmern begraben wurde, nahm ein Abschiedsvideo für seine Frau und Kinder auf.

Der 42-jährige Khalid Khan verlor bei dem Unglück einen Bruder und einen Sohn. 41 Menschen kamen bei dem Einsturz ums Leben. Nach zehn Stunden konnte Khan gerettet werden, insgesamt wurden 25 Menschen lebendig aus den Trümmern geborgen.

Das etwa 30 Jahre alte Gebäude sollte renoviert werden, wegen der Corona-Pandemie waren die Arbeiten aber verschoben worden.