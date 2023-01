Unten ohne in der U-Bahn

Ungewöhliche Szenen in der "London Underground": Hunderte Menschen fuhren ohne Hosen U-Bahn.

An der „Elizabeth Line“-Station in London, die nach Queen Elizabeth (†96) benannt ist, trafen sich am Sonntag Hunderte Menschen um am sogenannten „No Trousers Tube Ride“ teilzunehmen.

Die Aktion entstand eigentlich in New York, wo sie in diesem Jahr nicht durchgeführt wurde. Hinter dem "THE NO PANTS SUBWAY RIDE" steckt eine Gruppe von Aktionskünstlern, die den Menschen in der U-Bahn ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollten.