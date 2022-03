Unstimmigkeiten bei Vereinen: "Handwerk+Form" abgesagt

Aufgrund von Auffassungsunterschieden zwischen dem Handwerkerverein Andelsbuch und dem Werkraum Bregenzerwald wurde der für Oktober 2022 geplante handwerkliche Gestaltungswettbewerb abgesagt

Der weit über die Region hinaus bekannte Bregenzerwälder Handwerker-Gestaltungswettbewerb Handwerk+Form in Andelsbuch wird auch für 2022 abgesagt. Diesbezügliche wpa-Informationen bestätigten Martin Bereuter, Obmann des Vereins Werkraum Bregenzerwald, und Rene Schedler, der Obmann des Handwerker- und Gewerbevereins Andelsbuch, auf wpa-Anfrage. Geplant gewesen wäre der Wettbewerb samt dazugehörender Ausstellung für Oktober 2022. Schon im Vorjahr wurde "Handwerk+Form" vom Terminkalender gestrichen.

Handwerk+Form fand erstmals Anfang der 1990er-Jahre statt und wurde in den vergangenen Jahrzehnten stets vom Werkraum Bregenzerwald und dem Handwerkerverein Andelsbuch organisiert und umgesetzt. In der Regel fand die Veranstaltung alle drei Jahre statt. Die letzte Handwerk+Form ging im Herbst 2018 über die Bühne. Das Veranstaltungsformat umfasste zwei Wochenenden mit einem Rundgang durch diverse Ausstellungsstätten. Zu Spitzenzeiten zählte die Veranstaltung mehr als 7.000 Besucherinnen und Besucher.

Unterschiedliche Auffassungen zum Ablauf

Im Kern drehen sich die Gespräche und Auffassungsunterschiede um die Fragen wie, wie lange und wo der handwerkliche Gestaltungswettbewerb samt Ausstellung über die Bühne gehen soll. Während der Handwerkerverein Andelsbuch den schon bisher stattfindenden Rundgang durch verschiedene Stätten an zwei Wochenenden bevorzugt, möchte der Werkraum Bregenzerwald die Veranstaltung über mehrere Monate in seinem Gebäude in Andelsbuch abhalten.