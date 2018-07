Unseriöse Handwerker in Vorarlberg unterwegs

Gerade langten beim AK-Konsumentenschutz zwei Fälle aus dem Unterland ein. Beide Male fuhr ein Auto mit deutschem Kennzeichen vor. Fahrer und Beifahrer klappern ganze Siedlungen ab und bieten Dach- und Vorplatzreinigung an.

„Doch hinter diesen verlockenden Angeboten steckt meistens nur minderwertige Arbeit, für die weit überhöhte Geldbeträge verlangt werden”, so die AK. Deshalb rät AK-Konsumentenberaterin Karin Hinteregger zur Vorsicht: Bei den vermeintlichen Fachleuten handelt es sich sehr wahrscheinlich um Schwindler, die über keine Gewerbeberechtigung verfügen und gutgläubige Mitbürger mit Lügen in ihre Falle locken wollen.

Deshalb empfiehlt die AK: Klingeln die Abzocker auch an Ihrer Haustür, lehnen sie deren Angebote entschlossen ab. Lassen Sie sich keinesfalls auf An- oder Vorauszahlungen ein. Jegliche Druckversuche der angeblichen Handwerker werden am besten ignoriert. Ebenso ist es ratsam, umgehend die Polizei zu verständigen. Besonders dann, wenn bereits mit den Arbeiten begonnen wurde, um Druck aufzubauen. Denn sobald die „Handwerker“ auf Gegenwind stoßen oder nach ihrer Berechtigung gefragt werden, sind sie schneller weg, als sie da waren. Besteht tatsächlich ein Bedarf an Sanierungsarbeiten, rät die AK zur Einholung von Kostenvoranschlägen bei heimischen Betrieben.