Unsere Vögel und ihre Stimmen

100 heimische Arten kennenlernen mit dem Kosmos-Soundmodul

Dieses Buch kombiniert die klassische Darstellung in Bild und Text mit einem herausnehmbaren Soundmodul (3 Batterien 1,5 Volt AAA Micro, Batterien nicht enthalten). So kann man die Stimmen von 100 heimischen Vogelarten direkt per Knopfdruck abspielen, kennenlernen und sogar mit raus in die Natur nehmen. Die einzelnen Porträts mit ganzseitigen Fotos, detailreichen Zeichnungen und leicht verständlichen Texten zeigen alle wichtigen Merkmale und viel Wissenswertes auf einen Blick. Ein Buch zum Staunen und Zuhören, Nachschlagen und Verschenken.