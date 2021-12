Unsere Top 5 Sachbücher für Kinder

Für neugierige Kinder ist hier alles dabei: Von Dinosauriern über fremde Länder bis hin zu Technik und interessanten Persönlichkeiten der Weltgeschichte.

Menschen der Geschichte

Natur & Technik

Wissen

Dinosaurier

Mit dem hochwertigen, visuellen Dinosaurier-Buch geht es ab in die Urzeit! Das bildgewaltige Nachschlagewerk präsentiert die vergangene Welt vom riesigen Dino über die vergessene Pflanze bis zum versteinerten Fossil! Und das in über 1000 Abbildungen von allen bekannten Arten, mit detaillierten Infos, spannenden Fakten, neusten Erkenntnissen und anhand großer Galerieseiten mit realistischen computergenerierten Grafiken. Kein anderes Kinderbuch zeigt Dinos in einer solchen Vielfalt und mit so vielen spektakulären Fotos!

Länder der Erde

Einmal um den Globus! Dieser Kinderatlas führt in über 1.000 Fotos durch die 196 Länder der Welt - vom Brandenburger Tor in Deutschland über den großen Basar im Iran bis zu einem hinduistischen Tempel in Nepal. Detaillierte physische Karten präsentieren die wichtigsten Städte, Flüsse, Gebirge und Seen. Dabei bekommt man spannende Einblicke in die Besonderheiten jedes Landes: Was ist das Nationalgericht im Libanon? Was ist die beliebteste Sportart auf Kuba? Wie heißt der längste Fluss in China?