Unsere Top 5 Kochbücher für Weihnachten

Von Keksrezepten, einer Anleitung für den perfekten Glühwein bis hin zu Inspirationen zu Dekoration und Wohnen für die Winter- und Weihnachtszeit ist alles mit dabei.

Weihnachten - Mein Kochbuch

Plätzchenduft, wärmender Glühwein und Festtagsessen - Alfons Schuhbeck erfüllt die Adventszeit, seit er klein war, mit Glücksgefühlen. Jetzt vereint er all seine weihnachtlichen Lieblingsrezepte in einem Buch. Der berühmte Koch weiß am besten, wie die Platzerl richtig besonders schmecken und wie die Gans einfach köstlich wird. Er verrät, wie man seinen Liebsten mit selbst gemachten Leckereien eine große Freude machen kann und wie sich ein perfektes Menü gestaltet - vom Timing bis zur festlich geschmückten Tafel. Dazu erzählt uns Alfons Schuhbeck von den Bräuchen aus seiner Heimat, und was er als Kind an der Weihnachtszeit besonders geliebt hat. DAS Buch für ein wundervolles Weihnachten!