Unsere Top 5 Kochbücher aus Vorarlberg

Hier gib es die Top 5 Empfehlungen von "Das Buch" in der Kategorie Kochbücher aus Vorarlberg.

Toms Wintergrillen

Vorarlberger Küche

's Bescht usom Ländle

Genuss aus dem Ländle! Die Vorarlberger Küche hat eine Vielzahl an köstlichen Gerichten zu bieten, die unsere Autorin in ihrem neuen Buch zur Vorarlberger Küche mit großem Fachwissen und Liebe zum Detail vorstellt. Die Palette reicht dabei von typischen Suppengerichten wie Gerstensuppe über die Vorarlberger Klassiker Käsknöpfle und Riebel bis zu erlesenen Nachspeisenspezialitäten wie Sig-Parfait oder Funkoküachle. Neben Gerichten mit langer Tradition finden sich im Buch auch neuinterpretierte Rezepte, die das Standardrepertoire der Vorarlberger Kochkunst auf originelle Weise aufwerten.

Frau Kaufmann kocht

Der Stall, der Fluss, der Garten, das Vorsäss und die Küche. Das sind die kulinarischen Lebenswelten der Bregenzerwälder Küchenmeisterin Karin Kaufmann. Mit dem, was auf dem lokalen Markt oder bei den regionalen Produzenten verfügbar ist, kocht sie Gerichte, in denen das saisonale Angebot der Jahreszeit entsprechend verwertet wird: im Frühling leichte, frische Gerichte mit hellem Fleisch und vielen Aromen, im Sommer Kurzgebratenes, Gegrilltes und roh Verarbeitetes, im Herbst erste Schmorgerichte, Eingemachtes und Ragouts, im Winter Braten, deftiger Geschmortes, Pasteten und Terrinen. Ein eigenes Kapitel ist dem Einkochen und Einmachen gewidmet, um die Fülle des Sommers in die kargere Jahreszeit hinüberzuretten.

Wäldar Käsbuch

Im Bregenzerwald versteht man sich auf die Kunst des Käsemachens. Unverwechselbar im Geschmack und ursprünglich in der Herstellung ist Käse ein reines, naturbelassenes Qualitäts- und Genussprodukt. Über 60 Käsespezialitäten werden im Bregenzerwald in den mehrheitlich genossenschaftlichen Sennereien erzeugt und die Vorarlberger Leitprodukte sind der Alp- und Bergkäse, die man als die Könige des Käse-Universums bezeichnen kann. Viele bäuerliche Rezepturen und regionale Besonderheiten haben sich in der Vorarlberger Küche erhalten und sind es wert, nachgekocht zu werden. Folgen Sie uns auf einem Streifzug durch die besten Käse-Rezepte Vorarlbergs. Finden Sie die beliebtesten Spezialitäten, schmackhafte Suppen, typische Hauptspeisen und köstliche Süßspeisen in diesem Buch.