Unsere Top 5 Kinderbücher für Weihnachten

"Das Buch" empfiehlt fünf tolle weihnachtliche Bücher für Kinder.

Dieses und noch viele weitere Bücher können in der Buchhandlung "Das Buch" im Messepark in Dornbirn gekauft werden.

Tiger und Bär, es weihnachtet sehr!

Florian Fickel, Johanna Seipelt

Das kleine Glück ist das größte Geschenk. Als Weihnachten vor der Tür steht, steht auch bei Tiger und Bär jemand vor der Tür: der Reiseesel Mallorca. Der kennt sich aus in der Welt und erzählt den beiden vom wunderschönen Weihnachtsfest, das in 24 Tagen stattfindet. Also erfinden Tiger und Bär flugs einen Countdown-Abreißkalender und bauen einen Wunschzettelbriefkasten. Eine warmherzige Geschichten von Freundschaft, Freiheit und dem kleinen Glück. Ein großer Vorlesespaß in 24 Kapiteln.

Das Buch "Tiger und Bär, es weihnachtet sehr!" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" zu kaufen. Hier kann es auch online bestellt werden.

Wie wir in Småland Weihnachten feierten

Astrid Lindgren

Weihnachten 1913: Die kleine Astrid und ihr Bruder Gunnar wollen den Vater unbedingt in den Wald begleiten, um dort einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Doch der Schnee liegt hoch, und das Stapfen ist so anstrengend ... Voller Poesie erinnert sich Astrid Lindgren in einer ihrer letzten Geschichten daran, wie sie als Kind Weihnachten gefeiert hat. Die liebevollen Illustrationen unterstreichen die nostalgische Atmosphäre dieses zauberhaften Bilderbuchs und sorgen für eine gemütliche Feststimmung ganz nach Schweden-Art.

Das Buch "Wie wir in Småland Weihnachten feierten" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" zu kaufen. Hier kann es auch online bestellt werden.

Die Sterntaler

Gebrüder Grimm

Obwohl sie selbst ein armes Kind ist, verschenkt das kleine Waisenmädchen Mathilda alles, was sie hat. Denn immer findet sich jemand, dem es noch schlechter geht als Mathilda. Bis sie in der kalten Nacht allein in ihrem dünnen Hemdchen dasteht. So steht sie in der kalten Nacht und friert. Doch wer Gutes tut, wird für seine Großzügigkeit reich belohnt. Das bekannte Grimm-Märchen wurde von Bernadette illustriert und einfühlsam nacherzählt.

Das Buch "Die Sterntaler" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" zu kaufen. Hier kann es auch online bestellt werden.

Weihnachten mit Astrid Lindgren

Astrid Lindgren

Enthält die Weihnachts-Klassiker:

Pelle zieht aus

Lotta kann fast alles

Polly hilft der Großmutter

Wie gut, dass es Weihnachtsferien gibt, sagte Madita

Tomte Tummetott

Ein Kalb fällt vom Himmel

Guck mal, Madita, es schneit!

Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten

Weihnachten im Stall

Weihnachten auf Birkenlund

Tomte und der Fuchs

Weihnachten in Bullerbü

Nur nicht knausern, sagte Michel aus Lönneberga

Pippi plündert den Weihnachtsbaum

Das Buch "Weihnachten mit Astrid Lindgren" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" zu kaufen. Hier kann es auch online bestellt werden.

Es klopft bei Wanja in der Nacht

Tilde Michels, Reinhard Michl

In einer eisigen Winternacht klopft es bei dem Jäger Wanja an der Tür: Ein frierender Hase bittet um Zuflucht und wird natürlich eingelassen. Doch dann folgen ihm ein wenig später noch ein Fuchs und ein Bär. Kann das gut gehen? Die Tiere versprechen Wanja, untereinander Frieden zu halten. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, denkt er, er hätte alles nur geträumt. Doch dann sieht er die Spuren im Schnee ...

Das Buch "Es klopft bei Wanja in der Nacht" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" zu kaufen. Hier kann es auch online bestellt werden.